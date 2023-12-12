今冬以來最強冷空氣蓄勢待發

12月11日，小朋友在海淀區一小區內玩雪。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據中國天氣網報導，近兩天，我國華北、黃淮等地迎來今冬以來首場大範圍雨雪天氣過程。昨天（12月11日）白天開始，這輪雨雪天氣過程逐漸減弱結束，但今天夜間開始，新一輪大範圍雨雪天氣過程又將拉開帷幕，預計13日至15日，我國中東部地區還將迎來一輪大範圍雨雪天氣過程。此外，今冬以來最強冷空氣也正“摩拳擦掌”，今後幾天配合雨雪天氣將給我國大部地區陸續帶去劇烈降溫，需注意防範。



華北黃淮兩輪雨雪無縫銜接 13日至15日局地或現大暴雪



12月10日，我國西北地區東部、華北、黃淮等地普遍出現中到大雪，陝西中部、山西南部、河南北部等地部分地區甚至達到暴雪量級。不過昨天白天開始，華北、黃淮的降雪逐漸減弱，較明顯的降雪主要集中在吉林東部、遼寧東部、山東半島及新疆北部等地，部分地區出現小到中雪或雨夾雪，其中吉林東南部、遼寧東部、山東半島東部及新疆伊犁等局地出現大到暴雪。



今天白天，雨雪將迎來一個短暫的間歇期，夜間開始，新一輪大範圍雨雪天氣又將開啟征程，預計13日至15日，中東部地區還將出現一次大範圍雨雪天氣過程。其中，新疆北部、西北地區東部、內蒙古、華北、黃淮北部、東北地區中南部及青藏高原中東部有小到中雪，陝南、華北、黃淮北部、東北地區南部和東部等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪，陝西中部、山西南部、河南中北部局地有凍雨；黃淮、江淮、江漢及湖南北部、重慶北部等地有中到大雨、局地暴雨。



具體來看，今天，新疆北部、西藏大部、青海中南部、陝西北部、華北西部、黃淮西部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆沿天山地區和伊犁河穀、西藏東北部等地局地有大雪（5～9毫米）。雲南大部、四川東北部、湖北中南部、河南南部、福建北部、海南島北部、台灣島中東部等地部分地區有中到大雨，其中，雲南中南部局地有暴雨（50～80毫米）。



明天，新疆中東部、西藏東部、川西高原南部、西北地區南部和東部、內蒙古大部、東北地區中南部、華北、黃淮北部和西部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，西藏東南部、華北南部、河北中南部、河南北部和西部等地部分地區有大到暴雪（10～18毫米）。雲南大部、貴州南部、四川盆地東北部、湖北、湖南北部、安徽、山東中南部、江蘇、廣西大部、廣東西部、海南島大部等地部分地區有小到中雨，其中，雲南西南部和中部等地局地有大雨（25～40毫米）。

