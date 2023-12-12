護理師爆離職潮　醫療工會喊話選將正視危機

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫（右二），在記者會上痛批健保瀕臨破產，候選人只會許願。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）2024年大選進入倒數，多個醫療工會12日於“立法院”聯合召開記者會，針對各候選人的醫療政見進行評析，並提出對未來領導者的期待和建議。工會表示，目前的醫療環境正面臨嚴重的危機，大選候選人應該在選前提出具體的改善方案，“立委”候選人也應該把改善醫療環境列為首要任務，以保障選民的健康權益。



12日上午台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會與台灣醫療改革基金會共同於“立法院”召開＂選前撒幣開支票 血汗醫護繼續燒＂記者會，針對三大2024大選候選人的醫療政見記者會進行評比。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫醫師、台大醫院企業工會理事長楊心慧護理師、台北市醫師職業工會代表郭伃婷醫師和台灣醫療改革基金會林雅惠執行長出席。



楊心慧痛批護理師人力不足，人力不足，政府只會擴招。她指出，疫情過後，許多醫院出現了嚴重的離職潮，導致病房床位空缺，民眾在急診等待住院的時間也大幅延長。她說，政府對於人力不足的問題，只會採取降低國考難度和擴大護理科系招生的方式，卻忽略了護理師的薪資、工作量和職場安全等核心因素。她擔心，這樣的做法只會讓醫院更加無法留住有經驗的護理師，也無法吸引新進的護理師。



楊心慧提到，雖然三班護病比已經有社會共識，但其實與現行的評鑑標準相差無幾，只是政府的基本責任，並不能有效解決護理師的困境。她認為，除了提高薪資和減少工作量之外，政府還應該推出其他福利措施，例如降低退休年齡、保障職場安全等，才能讓護理師有動力留在醫療一線。



陳亮甫痛批健保瀕臨破產，候選人只會許願。他表示，今年的疫情已經平息，民眾的就醫行為也恢復正常，但這卻暴露了健保的財務困境，浮動點值已經降到新台幣0.7元，意味著醫療人員的收入衹有原來的七成。他說，這不只是因為 COVID 費用轉由健保支付，而是因為健保的總額已經不敷民眾的醫療需求。