王鵬：從中歐關係升溫看立陶宛對華態度轉變

暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院教授王鵬 中評社北京12月13日電（作者 王鵬）今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年、中歐領導人會晤機制建立25周年。日前，第二十四次中歐領導人會晤在北京舉行，國家主席習近平在會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩時指出：“中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明，在當前動蕩加劇的國際形勢下，中歐關係具有戰略意義和世界影響，關乎世界和平、穩定、繁榮。”此次中歐領導人會晤是自2019年以來中歐領導人首次舉行面對面會晤，體現了中歐之間有著廣泛的共同利益與相似的戰略訴求，雙方的共識遠大於分歧。



隨著中國與歐盟關係的逐漸升溫，作為歐洲小國的立陶宛徹底坐不住了。近日，立陶宛外長蘭茨貝吉斯在接受採訪時“宣稱”：中國已經取消限制立陶宛對華出口的貿易措施，兩國已經恢復了正常的貿易關係。儘管我外交部發言人汪文斌在例行記者會上沒有給出明確的回應，僅重申強調“中方一貫按照世貿組織的規則行事，也將根據相關的規則處理問題”，但也傳遞出明確信號，“中方再次敦促立方糾正錯誤，回到一個中國的正確軌道上來”，即在沒有承認錯誤之前，想要和中方開展互利合作，無疑是不現實的。



那麼，人們不禁要問，作為一個人口不到300萬的國家，立陶宛究竟有多大“能耐”？竟不顧中方多次警告，公然在兩岸問題上“玩火”，嚴重違反一個中國原則；立陶宛在歐洲版圖上的政治地位究竟如何，其外交“急先鋒”的行為對中歐關係的影響程度如何？要回答這些問題，就需要回顧一下近年來立陶宛頻頻對中國採取的一系列敵對行動。例如，與台灣建立所謂的“代表處”，並使用“台灣”而不是“中國台北”的名稱；支持美國的所謂的“清潔網絡”計劃，拒絕使用中國的5G設備；退出中國的“17＋1合作”機制，指責中國沒有兌現承諾；與美國簽署了一份“防務合作路線圖”，加強在軍事領域的合作等。很明顯，這些“激進”行為無疑是對中國的主權和安全的嚴重挑釁，也是對中立關係的嚴重破壞。



為維護國家主權和國際關係基本準則，中國政府於2021年11月宣布將中立兩國外交關係降為代辦級，召回中國駐立陶宛大使，要求立陶宛駐華大使離境，暫停雙邊往來和實施經濟制裁。由於對中國市場的嚴重依賴，立陶宛經濟很快陷入了困境。貿易額的下降直接影響到了國內企業的生產和盈利，引發了一系列連鎖反應，包括企業倒閉和失業率上升。在國際舞台上，立陶宛的行為也導致了其與其他國家關係的緊張。特別是在與中國有重要經濟關係的其他歐洲國家中，立陶宛的形象受損，影響了其在歐洲的地位和外交影響力。

