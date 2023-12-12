香港青少年講解員：加深認識祖國發展

左圖：導賞員陳詩韵（右）表示，自己在活動中加深了對國家發展的認識。圖左為香港青少年軍教官梁鈺琦。右圖：優才書院的張同學（左）及吳同學（右）表示，展覽令他們獲益良多。（來源：大公報） 中評社香港12月12日電／據大公報報導，昨日開始的“與祖國同發展 與世界共命運──紀念改革開放45周年暨共建‘一帶一路’倡議提出十周年港澳同胞貢獻祖國大型圖片展覽”中，有著不少香港青少年身影，他們透過參與講解及現場觀展，除認識到改革開放國家日漸富強的歷程外，亦瞭解“一帶一路”倡議下祖國借幫助世界各國朋友大家攜手共進，及明白到香港青年未來進一步融入國家發展大局的重大機遇。



香港青少年軍教官梁鈺琦表示，今次是她首次帶領隊員，為觀展市民進行導覽講解，感到非常榮幸與驕傲。她指，自己透過講解及前期準備，也親身認識到香港在國家改革開放與“一帶一路”倡議下，發展的愈來愈好，充分融入內地與世界的發展，並為香港市民特別是青年人帶來了更多機遇。



香港青少年軍隊員陳詩韵亦說，很榮幸能夠於今次圖片展擔任講解員，為觀展嘉賓分享並解說關於國家改革開放建設，以及“一帶一路”倡議等國家重大成就。她分享指，自己主要負責講解“國家支持、港澳繁榮”以及“一帶一路，惠及世界”這兩部分，透過充分的準備，亦加深對於這段歷程的瞭解與認識。



“一帶一路”幫助他國很有意義



優才（楊殷有娣）書院中五學生張同學昨日有到場觀展，他對圖片展中關於中國積極參與“南南合作”部分十分觸動，認為雖然全球經濟發展已十分發達，但許多發展中國家仍未有相對完善的教育與醫療制度，而國家透過“一帶一路”倡議，幫助這些國家建立相對完善的教育與醫療系統，十分欣賞祖國能與這些世界各國朋友攜手共進。



同樣是中五學生吳皓陽則說，國家在改革開放後，國力不斷增強，從過去一窮二白到十年前提出“一帶一路”倡議，並在發展自身的同時，持續幫助其他有需要的國家，讓當地的孩子亦能接受較好教育。他認為這很有意義，更因而受激勵，如果有能力也會想要幫助他人，大家一起發展得更好。