曾智明當選廣東國際華商會第五屆理事會會長

圖為金利來集團有限公司主席兼行政總裁曾智明。（來源：中新網） 中評社北京12月12日電／據中國僑網報導，廣東國際華商會第五次會員代表大會系列活動11日在廣州舉行，金利來集團有限公司主席兼行政總裁曾智明當選為廣東國際華商會第五屆理事會會長，廣東國際華商會第三屆、第四屆理事會會長郭澤偉當選永遠榮譽會長。



當日，廣東省政協副主席李心，中國僑聯顧問、中國僑商聯合會常務副會長李卓彬出席廣東國際華商會第五屆理事會、第二屆監事會就職儀式。



李心在致辭中表示，改革開放以來，廣大僑商到廣東投資興業，為廣東經濟社會發展作出了重要貢獻，廣大僑胞僑商始終是廣東改革發展的重要力量。希望廣大僑商搶抓歷史機遇，繼續關心和支持家鄉建設，以更大力度參與廣東高質量發展，推動粵港澳大灣區和“一帶一路”建設，進一步發揮橋梁紐帶作用，講好中國故事、大灣區故事、廣東故事。



李卓彬代表中國僑商聯合會對廣東國際華商會第五次會員代表大會系列活動的成功舉辦表示祝賀，希望廣東國際華商會繼續發揮資源優勢和平台作用，把握“一帶一路”和粵港澳大灣區建設等重大發展機遇，為中國和廣東高質量發展注入新動力，為實現高水平對外開放增添新優勢，為促進中外人文交流和民心相通作出新貢獻。



大會期間，還舉辦了共建“一帶一路”倡議十周年華商交流會、2023“僑愛南粵華商同行”慈善拍賣會、2023（第九期）華商南粵行等活動。



廣東省僑聯主席李豐，廣東省委統戰部、省人大華僑民族宗教委、省民政廳、省政協外事僑務委員會、致公黨廣東省委員會有關負責同志，相關部門和社會組織代表，廣東國際華商會全體會員代表以及來自40多個國家和地區的海內外僑商嘉賓出席相關活動。海內外100多家商會組織、華商組織向大會發來賀電賀函。