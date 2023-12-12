河南省文化代表團訪問巴西聖保羅

巴西河南同鄉會會長石冠軍致辭。（來源：中新網） 中評社北京12月12日電／據中國僑網報導，當地時間12月10日，巴西河南同鄉會在唐宮大酒店舉辦活動，歡迎河南省文化代表團的到訪。



中國駐聖保羅總領館副總領事田玉震、領僑處主任榮強、雙邊處副處長莊蘇、巴西華人協會會長葉周永、巴西河南同鄉會會長石冠軍等，代表團成員及河南會理監事50多人共同參與了此次文化活動。



巴西河南同鄉會秘書長羅淑君主持活動，她代表聖保羅河南同鄉熱情地歡迎來自家鄉的代表團蒞臨聖保羅。



石冠軍在致辭中表示，代表團的到訪是對河南僑胞的關心和支持，代表團在巴西開展的文化交流活動非常有意義，巴西河南同鄉會願意成為交流的平台，搭建文化交流的橋梁，積極宣傳河南的各項文化，包括河南的武術、戲曲、文旅等，讓巴西人民更多地瞭解河南，關注河南。



葉周永表示，河南代表團的到來為中巴文化交流提供了更為多元的展示方式。巴西是一個充滿活力的國家，相信河南文化代表團此行將為巴西人民帶來更多豐富多彩的文化體驗。



田玉震在致辭中表示，河南省歷史悠久同時也是文化大省，有很多獨特的文化資源。在講好中國故事方面，近年來，河南衛視推出了很多新的舉措，在海外主流新媒體平台上也非常活躍。他期待河南代表團通過此次訪問向巴西朋友們展示中原文化的魅力。



田玉震還表示，當前中巴關係正處於歷史上最好的發展階段，在增進各個領域的合作方面，中巴有著廣泛的共同利益，特別是明年即將迎來中巴建交五十周年，包括駐巴西使館各個總領館在內的外交機構，都在與巴西各級政府和社會各界積極籌辦系列慶祝活動。將結合中國傳統節慶，在聖保羅州及其他各個城市，舉辦文體方面的系列活動。



當晚，河南衛視武林風頻道《武林籠中隊》隊員在聖保羅舉行自由搏擊對抗賽，吸引了眾多巴西民眾和華僑華人前往觀看。