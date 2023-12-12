台中二選區將翻盤？綠委林靜儀：很辛苦

綠委林靜儀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，日前盤點出全台10個民進黨較有可能失守的“立委”選區，台中第二選區林靜儀名列其中。現任綠委的她今天對此表示，中二選區有地方勢力與盤根錯節的利益結構正在反撲，希望改變地方政治生態的支持者大家都很辛苦，不過她相信，透過這兩年來爭取到的地方建設與社會福利，可望爭取鄉親支持，讓改變可以延續下去。



台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）主要由民進黨林靜儀與國民黨顏寬恒對決。去年1月補選，林靜儀打敗顏寬恒，這次兩人再戰。去年1月的補選，林靜儀獲88,752票，得票率51.83%；顏寬恒獲80,912票，得票率47.24%。



網路輿情、聲量統計團體TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，8日盤點出10個民進黨極有可能失守的選區，包含台北市第四選區高嘉瑜、新北市第八選區吳崢、新北市第十二選區賴品妤、基隆市鄭文婷、台中市第二選區林靜儀、台中市第五選區莊競程、南投縣第二選區蔡培慧、高雄市第三選區李柏毅以及台東縣賴坤成。



對於被點名可能連任失利，本身是醫師的林靜儀12日在競選總部受訪回應，她去年投入補選當選台中第二選區“立委”，是民進黨首次在該區得票率過半，代表選區內的民眾有意識知道政治需要進步，來參與政治的人也應該要進步，要有更專業的方向，要有更無私的服務精神，這些都是地方正在改變的現象。



林靜儀說，但她也知道包括台中第二選區在內，新北、彰化、花蓮、雲林等地，很多選區都有長期家族勢力的把持，而家族勢力因為在整個政商關係之間，或者是政治與地方的利益共生結構取得了龐大的資源，這些資源是一般參政者難以匹敵的，她很清楚，要把這些盤根錯節的利益結構連根拔起，並非一蹴可幾，對希望改變地方政治生態的支持者而言，大家都很辛苦。



林靜儀向支持者喊話，大家再堅持一下、辛苦一點，明年讓改變可以在第二選區持續，她在這不兩年的期間，所爭取到的不論是學校建設、地方排水、地方建設、友善交通工程，或者是在很多重大政策上面，相信民眾是有感的，不論政績也好、地方服務的努力也好，有信心可以說服大家，繼續支持林靜儀，讓台中第二選區的政治不要走回頭路。