姚立明：藍白互罵大巨蛋　兩者都一樣爛

賴清德競選總部召開“從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電／（記者 黃筱筠）大巨蛋因老鼠橫行等衛生問題遭到民進黨賴清德陣營批評。賴清德競選總部主任委員姚立明痛批藍白兩陣營，關於大巨蛋的問題，藍白雙方互罵，但在台灣民眾黨候選人柯文哲說要一樣一樣對國民黨說清楚時，藍營就沉默了，而柯接著也心虛沒有再回應。過去柯批評民進黨政府拖延，再也不談自己任內停工5年半。他呼籲，藍白雙方不要出事了互相推責，也不要因循苟且，讓未來參加大巨蛋活動的民眾，面對不可知的安全問題。



賴清德競選總部今天召開“從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛”記者會，由競選總部主委姚立明、發言人戴瑋姍出席。



姚立明參與柯文哲第一任台北市長任內相關決策，他說，國民黨候選人侯友宜先拋出大巨蛋議題，柯文哲說那是馬英九擔任市長時代的問題，趙少康又回擊說是柯文哲，前北市副市長黃珊珊又罵前市長郝龍斌，現任副市長李四川也出來罵說是誰把大巨蛋稿臭，藍白針對大巨蛋隔空交火。



姚立明說，接著柯文哲出來說，奉勸國民黨不要再打大巨蛋，柯文哲說他會就一樣一樣拿出來清算，柯說要清算後，國民黨就不敢吭聲，到底柯文哲要清算哪些，為什麼接著雙方都收手了。他說，馬英九市長任內簽下跟遠雄合約，是完全犧牲市民利益圖利遠雄，法院已經判決，一審判前北市財政局長李述德圖利罪9年，遠雄趙藤雄一審被判行賄罪7年。李述德是馬英九市府重要官員，為什麼判決有罪？然後“監察院”也糾正大巨蛋，是針對郝龍斌市長任內39項缺失糾正。

