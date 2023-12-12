賴只領先侯2.6趴　賴競辦：沒一天躺著選

姚立明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）《美麗島電子報》今天公布87波民調顯示，“侯康配”與“賴蕭配”支持度拉近，賴蕭只領先2.6個百分點，在誤差範圍內。賴清德競選總部主任委員姚立明今天回應，過去半年來，我們一直領先，還有30幾天我們會努力選，不管藍白最後怎麼發展，我們都沒有一天躺下去，我們會拼命選。



《美麗島電子報》12日公布最新第87波2024大選民調顯示，民進黨“賴蕭配”支持度為35.1%、中國國民黨“侯康配”32.5%居次、台灣民眾黨“柯盈配”拿到17.0%。民調顯示，“賴蕭配”支持度仍穩居第一，但與上一波民調37.8%相比，略為下滑2.7%；侯康配支持度則略為下降0.1個百分點；至於柯盈配支持度約略下降0.3%。



賴清德競選總部今天召開“從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛”記者會，由競選總部主委姚立明、發言人戴瑋姍出席。



姚立明說，過去半年我們一直領先，還有30幾天投票我們會努力選，當時認為藍白分裂，賴就躺著贏，但是我們從來沒有一天躺下去，我們會拼命去選，也會和選民接觸，讓選民瞭解蔡英文將近8年比國民黨執政好在哪裡，這是我們會努力告訴選民的地方。



選前之夜道路集會權13日凌晨零時開搶，媒體詢問選前之夜是否會選在凱達格蘭大道上舉辦？發言人戴瑋姍表示，有關選前之夜安排，之後會告訴大家，每個地方都會是我們規劃範圍之一。