岸田內閣支持率逼近“下台水域”

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在東京的首相官邸率閣僚合影。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據新華社報導，日本一項最新民調結果顯示，首相岸田文雄所領導內閣的民意支持率跌至22.5%，逼近20%以下的“下台水域”。針對執政黨自由民主黨近期曝出的秘密政治資金醜聞，逾九成受訪者認為自民黨應對不力。



日本富士新聞網9日至10日對1035名日本成年人展開意向調查，讓他們評價岸田內閣的施政表現。11日公布的民調結果顯示，岸田內閣支持率降至22.5%，較上月同類調查下跌5.3個百分點；不支持率升至71.9%，較上月增加3.1個百分點。



在日本政壇，內閣支持率低於30%被輿論視為進入“危險水域”；如果進一步跌破20%，則被視為陷入“下台水域”。



這項民調顯示，圍繞自民黨最大派系“安倍派”設有秘密政治資金、以回扣方式分發給派系內部分議員的醜聞，93.2%的受訪者表示自民黨及其派系的應對方式“有很大問題”或“有些問題”；87.7%的受訪者認為岸田文雄作為自民黨總裁對這一醜聞“負有很大責任”或“負有責任”。



當被問及“希望岸田文雄擔任首相到何時”時，40.5%的受訪者表示希望他“盡快辭職”，46.3%希望他“擔任至明年9月自民黨總裁任期結束”。對於岸田政府的經濟政策，約75%的受訪者表示“不期待”。



這項民調還顯示，關於“誰最適合擔任下一任首相”的問題，支持率排名前三位的人選分別是自民黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎和現任數字大臣河野太郎。岸田文雄排到第7位。



日本多家媒體10日援引消息人士的話報導，岸田文雄計劃近期改組內閣並調整自民黨高層人事，撤換“安倍派”高官。岸田文雄11日對媒體記者表示，為重獲民眾信任，將在“適當時機採取合適的應對措施”。