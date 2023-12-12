侯友宜批綠　別讓意識形態取代品德教育

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月12日電（記者 張嘉文）北一女中老師區桂芝怒轟台“教育部”刻意去中國化，刪除包括顧炎武《廉恥》等古文，但“立法院長”游錫堃昨表示，《廉恥》事實上是君主政治的產物，引發討論。中國國民黨2024候選人侯友宜今天對此表示，從小我們學的“忠孝仁愛信義和平禮義廉恥”是教導做人做事的道理，跟君主制度、封建制度有何關係？



侯友宜強調，連日、韓都已將品德教育列入學校教材，“希望大家重視品德教育，這跟君主封建完全無關。”，絕對不要讓意識型態取代品德教育。



北一女中老師區桂芝痛批現在的課綱是“無恥課綱”，議題持續延燒，而游錫堃昨持不同意見，他強調不反對古文，但教育要與時俱進，用儒家思想、中國傳統政治思想沒辦法產生民主政治，《廉恥》事實上是君主政治的產物。



侯友宜今天上午召開政策記者會時，針對媒體提問此事時做出回應。他說，君主制度、封建制度跟做人做事道理完全是風馬牛不相及的問題，不解游錫堃為何會用此比喻。



侯友宜以鄰近的日本及韓國為例，韓國的教育課程已經將德育列入中小學教育，日本小學教育也將儒家論語做為教材，日、韓兩國都是民主國家，品德教育、儒家思想，跟民主政治的衡平毫無衝突。



“絕對不要讓意識型態取代品德教育”侯友宜說，時代在進步，人與人之間關係越來越複雜，品格教育越顯重要，教育養成工程非常艱鉅，除了希望孩子學習好、體適能好，更重要的，品德才是根本，希望大家重視品德教育，這跟君主封建完全無關。



至於最新的美麗島電子報民調，侯康配持續緊咬民進黨賴蕭配，甚至在20到29歲選民的民調超越，侯友宜說，民調是參考，這段時間他拋出很多政見，相信年輕朋友也會看到，未來是在年輕人身上，是政府本應做的事，而他的副手趙少康積極跟青年學子互動，即便碰到很多挑戰，都強調尊重青年學子的意見。