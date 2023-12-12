區桂芝嗆游錫堃　民主政治不需要廉恥？

台北市立北一女國文老師區桂芝。（照：中時新聞網） 中評社台北12月12日電／台北市立北一女國文老師區桂芝日前批評108課綱刪掉顧炎武《廉恥》，學生不再有機會思考“士大夫之無恥是謂國恥”，痛罵新課綱是“無恥課綱”。“立法院長”游錫堃昨日回應《廉恥》是君主政治產物，現在是民主政治，有不同價值觀。區桂芝今日受訪指出，“民主政治不需要廉恥嗎？”



北一女中今日舉行120周年雙甲子校慶，區桂芝接受媒體訪問時強調，108課綱全面缺陷、偏頗，也許立意並不邪惡，但導致之結果，讓她很擔心受影響的學生未來會非常慘烈。



根據《中時新聞網》報導，區桂芝認為，外界對於108課綱不該只聚焦在刪除部分文言文，因為若結構不改變，就算把她提出、覺得不該被刪除的文章都放進去，也無法解決問題。



雖然民進黨大選候選人賴清德今天前往北一女出席校慶，但區桂芝說不會與他溝通，因為自己對賴沒期待，且民進黨的政策已很明顯；她也稱不會主動去找中國國民黨大選候選人侯友宜、民眾黨大選候選人柯文哲討論，除非他們想深入瞭解，且未來若能執政願意大幅度修改108課綱，“他們找我，我就願意參加，可是我不會主動找他們。”



針對游錫堃昨指廉恥是君主政治產物，但現在是民主政治，有不同價值觀一事，區桂芝直言，“那我想請問，民主政治不需要廉恥嗎？也就是民主政治如果是不廉不恥的制度，那我們何必要它？它的意義在哪裡？”