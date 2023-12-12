蔡英文出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮

蔡英文今天出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。（照片：“總統府”提供） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席今年度下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮表示，過去幾年，政府推動各項“國防”改革、努力落實“國防”自主，在將官的共同努力下，提升國軍的整體戰力。她期許晉任將官在強化部隊訓練及人才培育時也要持續精進，提升部隊的應變能力，在推動“國防”現代化及全民“國防”任務上扮演更關鍵的角色。



包括“國家安全會議”秘書長顧立雄、“國防部長”邱國正、參謀總長梅家樹、“總統府”副秘書長張惇涵、海洋委員會主任委員管碧玲、“國防大學”校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠等都出席活動。



蔡英文致詞說，今天是陸海空軍晉任將官勗勉典禮。她要代表民眾，向各位將官表達最深的感謝，也要謝謝現場眷屬的支持。各位都一起為了守護“國家安全”貢獻心力。過去這些年，我們推動各項“國防”改革，在各位將官的共同努力下，提升了國軍的整體戰力。



她說，我們努力落實“國防”自主，無論是“國艦國造”、或“國機國造”，都逐步看見成果。在今年9月及11月，她分別主持“海鯤軍艦”下水典禮，以及“輕型巡防艦防空型原型艦”的開工典禮。



蔡英文表示，國機自造的“勇鷹號”新式高教機也已經交機22架。另外，包括“紅雀II型”無人機、雲豹裝甲輪車等，都在各項演訓任務中，實際驗證效能。

