中方呼籲國際社會避免干涉剛果（金）內政

11月14日，在剛果（布）首都布拉柴維爾，中國駐剛果（布）大使李岩（前排左四）與剛方代表、中國醫療隊員出席第29批援剛醫療隊歡送會暨第30批援剛醫療隊歡迎會。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵11日在安理會審議剛果（金）問題時發言，呼籲國際社會避免干涉剛果（金）內政。



戴兵說，剛果（金）推進政治進程、維護安全穩定正處在關鍵階段。一個和平、穩定、發展的剛果（金）符合地區國家和國際社會的共同利益。剛果（金）大選在即。中方讚賞剛果（金）政府和國家獨立選舉委員會為籌備選舉所作大量努力。中方相信剛果（金）政府和人民有能力舉行和平選舉。大選是剛果（金）內政。國際社會要充分尊重剛果（金）主權和主導權，鼓勵各方通過對話協商解決分歧，避免干涉剛果（金）內部事務。



戴兵說，剛果（金）東部安全形勢依然嚴峻。“M23運動”等武裝團夥持續發動襲擊，造成人員傷亡和流離失所。中方支持剛果（金）軍方和聯合國剛果（金）穩定特派團（聯剛穩定團）採取聯合行動，敦促“M23運動”等武裝團夥立即停火止暴，撤出占領區。剛果（金）東部局勢牽涉地區整體安全。國際社會要支持內羅畢進程和羅安達進程，支持有關國家通過對話協商化解分歧。中方支持區域組織開展維和行動，希望地區國家同剛果（金）加強協調，維護地區共同安全。



戴兵說，中方歡迎剛果（金）政府同聯剛穩定團簽署全面脫離接觸計劃，就聯剛穩定團分階段縮編撤離達成一致。聯剛穩定團未來過渡要同剛果（金）政府做好任務交接，有利於維護撤出地區安全穩定。要確保聯剛穩定團安全有序過渡，保障維和人員和聯合國資產安全。