中歐專列上的“客人”　是國產品牌汽車

2023年4月23日，中歐班列長安號吉利汽車出口專列從西安國際港站駛出（無人機照片）。共計165輛吉利汽車分55個集裝箱“乘坐”中歐班列前往俄羅斯莫斯科別雷拉斯特場站。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據新華網報導，日前，一趟中歐班列JSQ商品車專列，從重慶市永川區欄杆灘站出發，直通歐洲。車上的貨物衹有一種，那就是在永川生產製造的232台長城汽車，總貨值約4200萬元。



今年以來，汽車出口專列開行增量顯著，越來越多的車企選擇通過“鋼鐵駝隊”運輸汽車。截止11月27日，中歐班列（西安）汽車整車專列開行211列。



過去汽車出口通常走海運，需要45天至60天，現在通過中歐班列（西安）運輸只需15天。吉利汽車集團西安吉利汽車有限公司製造總監陳斌表示，汽車出口專列的開通，為公司提供了綜合成本低、運輸效率高的海外發運選擇。



汽車產銷顯著增長



作為全球規模最大的汽車市場，中國汽車產銷量已連續14年居世界首位，約占全球市場份額的三成。全國汽車保有量目前達到3.3億輛，穩居全球首位。據商務部消費促進司一級巡視員耿洪洲介紹，我國新能源汽車快速發展，產銷量連續8年位居全球首位，市場份額占到全球一半左右。



中國汽車工業協會數據顯示，2023年1至10月我國汽車產銷量分別達2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比分別增長8%和9.1%，汽車產銷量保持穩步增長。1至10月，我國新能源汽車產銷量分別達735.2萬輛和728萬輛，同比分別增長33.9%和37.8%，市場占有率達30.4%；新能源汽車出口99.5萬輛，同比增長99.1%。



據中汽協副秘書長陳士華介紹，10月份，我國汽車產銷量分別達289.1萬輛和285.3萬輛，產量環比增長1.5%、銷量環比下降0.2%，同比分別增長11.2%和13.8%，汽車產銷量繼9月後再創當月歷史同期新高。



中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長王俠表示，國際化是中國汽車產業高質量發展的必由之路，中國車企“走出去”有助於繁榮全球汽車市場，惠及全球消費者。在連續兩年實現百萬輛增長的基礎上，今年前三季度，我國汽車出口338.8萬輛，超過去年全年的311.1萬輛，同比增幅高達60%。

