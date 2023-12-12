三部門深入推進移風易俗治理高額彩禮

嶺南端午龍舟三部曲之“鄉情”：一灣水 兩條船 廣佛雙城延續五百年的鄉情。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據新華社報導，彩禮是男女雙方及家庭之間表達感情的一種方式，也蘊含著對婚姻的期盼與祝福。然而，近年來彩禮數額持續走高，有人罔顧家庭經濟情況，盲目將彩禮多少視為衡量愛情的標準；有人認為彩禮越多越有面子，形成攀比之風。



“天價彩禮”不僅背離了彩禮的初衷，使給付方家庭背上了沉重的經濟負擔，也給婚姻穩定埋下隱患，甚至可能成為矛盾糾紛的導火索。12月11日，最高人民法院聯合民政部、全國婦聯召開“推進移風易俗 治理高額彩禮”新聞發布會。記者從發布會上瞭解到，近年來，三部門回應群眾關切，持續通過多種方式破解“天價彩禮”治理難題，為愛“減負”。



讓彩禮定位於“禮”而非“財”



“涉彩禮糾紛案件數量近年呈上升趨勢，甚至出現因彩禮返還問題引發的惡性刑事案件。”發布會上，最高法民一庭庭長陳宜芳介紹了司法實踐中涉彩禮糾紛案件的相關情況。



“通過處理大量糾紛可以看出，高額彩禮並不是保障家庭幸福的秘笈，反而可能成為矛盾糾紛的導火索，甚至容易引發兩個家庭之間的對立、矛盾和衝突，影響社會和諧穩定。”陳宜芳說，人民法院注重通過案件審判，倡導建立以感情為基礎的，平等、和睦、文明的婚姻家庭關係，堅決反對包辦、買賣婚姻，反對借婚姻索取財物。



“讓婚姻始於愛，讓彩禮歸於禮。”陳宜芳說，以締結婚姻為目的是彩禮最重要的特徵，在無法實現或無法全部實現給付目的的情況下，人民法院要實事求是地處理彩禮返還問題。既要依法保障婦女權益，也要考慮高額彩禮的負擔對給付彩禮一方生活的影響，妥善平衡雙方利益。



對於今天發布的涉彩禮糾紛典型案例，陳宜芳說，“我們希望引導父母從子女家庭幸福長遠打算，理性對待彩禮給付，讓彩禮定位於‘禮’而非‘財’。”

