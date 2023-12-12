加碼！侯友宜推小學課後班免費照顧到7點

國民黨2024大選候選人侯友宜推出課後輔導政策。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨大選候選人侯友宜12日舉行“侯趙顧，好照顧”兒童課後照顧免費政策記者會。侯友宜宣布推動公立國小課後照顧“全面免費”及“人數倍增”、課後照顧到晚上7點、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等，實現家長安心、學童安全、弱勢安穩的“三安”願景。



由於公立小學多數下午4點多就放學，家長只好再把小孩送安親班，不但增加費用，又衍生許多複雜問題。侯友宜宣布將延續“0到6歲國家養”至“6到12歲國家顧”，6到12歲孩童提供公立國小課後照顧全面免費，力拼全台學校開班率從72%，增加到100%，學生涵蓋率增加到30%，初步估計所需經費約54億元，約有30萬個家庭受惠。



由於近期藍營上下都在呼籲棄選2024的鴻海創辦人郭台銘能回歸，而“0到6歲‘國家’養”正是郭過去主推的政策，侯友宜之前納入，這次更是加碼，除了希望爭取年輕父母票源外，也大有對郭釋出善意，呼應希望郭歸隊的藍營聲音。



侯友宜今天和與“四寶媽”國民黨新北“立委”候選人洪佳君、競辦發言人江怡臻、板橋國小家長會副會長張珈瑜共同舉行“侯趙顧，好照顧”兒童課後照顧免費政策記者會。



侯友宜宣布，推動公立國小課後照顧“全面免費”及“人數倍增”、課後照顧到晚上7點、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等，實現家長安心、學童安全、弱勢安穩的“三安”願景。



侯友宜指出，先前提出“0到6歲‘國家’養”政策，包括“安心托”，公立、非營利、準公共的托嬰、托育和幼兒園完全免費；“放心育”，自行照顧，每人每月月領1萬育兒津貼，定額補貼5歲幼兒就讀私幼，再加1萬，加碼共2萬；“貼心養”，扶養12歲以下子女，扣除額提高50%，提高育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成，調至全薪。

