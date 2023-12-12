郭正亮曝柯文哲若拋分裂投票　藍綠都會怕

民眾黨2024大位候選人柯文哲。（柯文哲臉書） 中評社台北12月12日電／《美麗島電子報》11日公布最新民調，2024大選，民進黨賴蕭配下滑2.7個百分點跌至37.8%，中國國民黨侯康配爬升至32.6%，藍綠差距再次縮小，台灣民眾黨柯盈配支持度獲17.3%持續回升中。對此，前“立委”郭正亮11日分析，柯文哲最近的宣傳手法、言論，若激起中間選民“討厭藍綠”的想法並鼓勵選民分裂投票，國民黨與民進黨兩位候選人都應該會害怕。



根據台媒報導，郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲深知自己的支持者大概分成2種，一種是本身就為“柯粉”的中間選民、一種則是從藍綠游過來的選民，且綠又稍微比藍多一點。但隨著“藍白合”破局，藍營支持者逐漸歸隊。柯文哲自稱深綠，就是為了維持住他的選票。



郭正亮提到，柯文哲所屬的民眾黨因資源不足，沒辦法仿效藍綠動員舉辦大型造勢活動，因此他又回歸擅長的空戰、開設“KP TV”直播節目，希望透過網路的聲量、基本的粉絲群眾進行左右開攻。其中只要藍綠有一方回應，那他就能藉此獲得媒體版面，也能從與對方交火的過程中賺到分數。



郭正亮接著指出，民眾黨的支持者原始動機多半是“討厭藍綠”，柯文哲只要能夠再度激起選民們對於藍綠2大黨的記憶，他的支持度就會漸漸回升。至於藍綠雙方也只能“冷處理”柯文哲，倘若不小心惹怒他的選民，除了可能導致第三勢力反撲，不排除柯文哲會鼓勵支持者“分裂投票”，在鞏固自家不分區“立委”的同時，影響藍綠候選人的勝選機率。



郭正亮舉例，若是柯文哲在最後喊出要“全力鞏固不分區”。這句話暗示性很重，就是鼓勵選民去做分裂投票，國民黨與民進黨兩個候選人如果像《美麗島電子報》的民調一樣，差距沒那麼大，兩個候選人都會怕最後這一招。