遼寧通報開展營商環境監督行動情況

7月21日，在杭州市臨安區錦南街道上甘村綠明農業種植基地內，負責人將街道授予的“清廉工坊”牌子掛在大棚門口。錦南街道街道紀工委聯合街道區域發展辦，組建“共富工坊”專項監管小組，對各個共富工坊的日常運行、資金流動、工資支付等方面採取不定期實地查驗，及時掌握“共富工坊”的運行動態，並為運行透明有效的工坊授予“清廉工坊”榮譽稱號。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監委網報導，按照《遼寧省紀委監委2023年營商環境問題“萬件清理”監督行動方案》安排，現將近期工作情況通報如下。



一、工作進展



1至11月，遼寧省紀委監委分四批交辦營商環境“萬件清理”問題共16920個，已督促解決16759個，辦結率99.0%。其中，第一批交辦問題5864個，已督促解決5851個，辦結率99.8%；第二批交辦問題2787個，已督促解決2778個，辦結率99.7%；第三批交辦問題4543個，已督促解決4476個，辦結率98.5%；第四批交辦問題3726個，已督促解決3654個，辦結率98.1%。



從上述四批交辦的營商環境“萬件清理”問題分類上看，訴求類、檢舉舉報類、涉法涉訴類問題分別占比83%、15.2%、1.8%。



從問題類型上看，主要集中在破壞政務服務環境、信用環境、監管環境、經營環境、執法環境和審批環境方面，分別占問題總量的27.9%、19.8%、16%、11.1%、10.4%、6.3%，司法環境、中介環境和其他問題，分別占比3.5%、0.6%和4.4%。



從反映主體來看，人民群眾反映問題10054個，已督促解決9988個，辦結率99.3%；市場主體反映問題2973個，已督促解決2944個，辦結率99.0%。



從有效終結問題情況上看，各級紀檢監察機關完成問題回訪16759個，其中電話回訪實名投訴、舉報問題10220個，反饋滿意9975個，滿意率97.6%。



1至11月，全省累計清償政府機關、國有企業、事業單位違約拖欠各類賬款152.86億元，兌現政府未履行承諾2666條，糾正司法領域不當執行問題876個，推動撥付逾期執行款13.07億元，下放審批事項58個，納入黑名單中介機構261個。

