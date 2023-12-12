中評現場：柯P人型氣球環島　粉絲士氣大振

柯Ｐ氣球今日從新竹縣湖口鄉出發。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）由柯粉發起的“扛阿北守台灣”柯P氣球徒步環島拜票活動正如火如荼展開，昨晚台灣民眾黨主席柯文哲更突然快閃現身新竹縣湖口鄉陪柯粉走了約30分鐘的路程，讓柯粉士氣大振，民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，為突破藍綠夾殺，柯粉徒步環島拜票是化悲憤為力量的自發性行動，昨晚柯文哲親自現身陪走力挺活動，更讓柯粉士氣大振。



柯P氣球今日上午11點從新竹縣湖口鄉千禧路上的便利商店出發，現場約有50名柯粉集結陪走，今日負責背7公斤重柯文哲人型氣球第一棒的褚先生表示，心情很興奮，也不覺得重，只是沿途遇到熱情柯粉要回應喊聲，有時候會感覺有點喘而已，他今日的任務是從湖口鄉走到竹北市約2個小時共近10公里的路程。



林碩彥指出，為突破藍綠夾殺，柯粉化悲憤為力量，自發性發起徒步環島拜票活動，獲得民眾黨各縣市民代與黨工的熱烈迴響，柯文哲昨天也快閃現身力挺，讓柯粉士氣大振，他今日將負責第二棒重任，從竹北市一路走到新竹市再交棒給柯美蘭，大家都很期待柯文哲是否會再次驚喜現身。



由柯粉及YouTuber組成的團隊，近日發起“扛阿北守台灣”活動，號召至少60名挺柯支持者擔任氣球手，15天內輪番接力，要扛7公斤重的柯文哲人型氣球，從富貴角燈塔一路苦行到恆春，除替柯文哲助攻陸戰造勢外，也會全程直播。



柯粉表示，該活動每天會有4個棒次，從上午10至11點出發，一直接力到傍晚，每個棒次必須背著7公斤重的柯文哲人型氣球苦行至少2到2.5個小時。第1棒從12月10日上午10點從富貴角燈塔出發，最後1棒預計在12月24日下午5點半抵達屏東恆春鎮的西門廣場，恰好與柯文哲當天在該場地的廟口開講活動“合體”。