蔡培慧稱爭取捷運延伸南投　縣長許淑華反駁

國民黨南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月12日電（記者 方敬為）民進黨2024大選候選人賴清德日前開出當選推動“台中捷運延伸南投”政見，遭中國國民黨台中市長盧秀燕回嗆是“芭樂票”。競選連任的民進黨南投“立委”蔡培慧宣稱，她已爭取規畫經費新台幣800萬，希望藍營勿噴政治口水。對此，國民黨南投縣長許淑華則強調，該案是她“立委”任內爭取到，並出示相關公文佐證，蔡培慧勿將縣府人員及其他民代的努力，納為政績。



大選將至，台中捷運建設成為藍綠攻防議題。賴清德日前到南投造勢，打出台中捷運延伸至南投政見，引起台中市長盧秀燕不滿。盧9日批評是開“芭樂票”，並火力全開怒轟民進黨政府連台中捷運藍線都在卡，何來延伸到外縣市的可能？



蔡培慧則強調，就是擔心台中市政府執行不力，她才主動出擊，爭取到新台幣800萬元經費給南投縣政府先期規劃捷運延伸案，請盧秀燕對中捷的建設多加油，不要作無謂的政治攻訐。



許淑華12日出席南投旺來產業園區聯絡道通車典禮，針對蔡培慧宣稱爭取捷運延伸規劃經費受訪表示，相關案件是她在“立委”任內爭取，南投縣政府去年向“交通部”提出“南投縣軌道系統整體網路評估計劃”，她4月8日向時任“行政院長”蘇貞昌提出質詢，要求“行政院”及“交通部”協助台中捷運延伸南投，以及鐵道集集支線濁水站延伸至南投市區，形成南投路網系統，並辦理相關會勘及會議。



許淑華指出，會議結論，由南投縣政府提出南投整體路網規畫報告，作業經費由“中央”補助，另請“交通部”、台中市政府、台中捷運公司指導，朝一年內完規畫作業為目標。南投縣府分別在去年6月16日及 12月19日去函“交通部”等單位，爭取“中央”補助。蔡培慧勿將縣府人員及其他民代的努力，納為政績。