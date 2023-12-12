民進黨越打越詐　藍黨團呼籲讓侯友宜來處理

國民黨團召開“政府打詐 越打越詐！ 必須換人來做！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨團12日上午於“立院”召開“政府打詐越打越詐！必須換人來做！”記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、“立委”林為洲、游毓蘭出席。國民黨“立委”們痛批在民進黨執政下台灣成了“詐騙之島”，政府成立的“打詐國家隊”沒有任何成效，反而浪費預算和時間。並呼籲人民讓處理不了詐騙的民進黨政府下台，讓過往有打詐成果的國民黨2024大選候選人侯友宜上台。



李德維痛批蔡政府在打擊詐騙無能，指出今年上半年詐騙案件和受害者數量都大幅增加，而蔡政府所組成的“打詐國家隊”卻沒有有效的策略和方法，只會花錢和“出國”。



李德維認為，詐騙管道包括簡訊、電話和網路，都需要嚴格防堵。他表示，他支持侯友宜的主張，要對網路詐騙加重刑罰，以保護社會弱勢族群。李德維呼籲人民投票給侯友宜，讓他用他的犯罪防治實績和成效，來打擊詐騙集團。



吳怡玎痛批蔡政府打詐無力，指出詐騙案件數量和金額不斷上升，而打詐辦公室的預算和規模卻沒有對應的成效。她質疑數發部和NCC對於社群平台上的詐騙廣告沒有有效的監管和處理，並指出詐騙集團不畏懼法律制裁，因為量刑過輕，只能抓到小蝦米。她呼籲讓侯友宜上台來重拳打擊詐騙。



林為洲批民進黨執政8年來，打詐政策無效，導致詐騙案創歷史新高。他支持侯友宜的“治安打詐政策”，主張加重詐騙犯的刑責，並與兩岸及國際合作打擊詐騙集團。他認為這樣才能有效嚇阻詐騙犯，保障台灣人民的財產安全。



游毓蘭批蔡政府打詐無力，指出其打詐1.5版和2.0都是空頭支票，只會增加詐騙集團的傲氣和基層員警的負擔。她認為台灣的詐騙問題源於政策失誤、高官腐敗和刑罰過輕，並力挺侯友宜，稱他是打詐專家，曾經成功破獲多起跨國詐騙案件。