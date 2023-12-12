柯文哲公布交通政策5大解方　批綠只會騙票

柯文哲競選總部召開“交通運輸政策記者會”。（照片：柯文哲競選總部提供） 中評社台北12月12日電／台灣路上常出現人車爭道、險象環生，2022年台灣因交通事故造成逾3000人死亡，被形容成“行人地獄”的說法，還登上CNN等外媒。台灣民眾黨2024候選人柯文哲競選總部12日上午召開“交通運輸政策記者會”，提出“以人為本、服務導向、數據治理、永續運輸”政策綱領，以5大解方因應交通問題、運輸發展，要捍衛行人路權、重建交通法制、盼洗刷“行人地獄”惡名。



柯文哲也批評民進黨政府，把重要的交通建設當成騙票工具。他提出重大交通建設回歸專業評估，並加速開發高鐵、台鐵車站的周邊土地。



出席記者會者包含台北市府前交通局長陳學台、公民幫推協會常務理事鍾慧諭、柯文哲競總主委鄧家基、競總總幹事黃珊珊等人。



柯文哲提出台灣交通五大問題：車輛至上，忽視行人安全已成“國安”問題；交通制度混亂、道路品質不佳，缺乏“國家級”規劃；漠視專業，重大交通建設淪為選舉空頭支票；碎化式資訊、各縣市自行其事發展；國際海空港升級太慢。



柯文哲指出，各國每10萬人交通事故死亡人數，台灣是日本5倍、挪威8倍，在台灣縣市各異，台南是台北4倍。只是，民眾走在路上被車撞，常僅以為是運氣不好，沒想過是政府交通規劃不善，但若公共運輸使用量更多，以及像北市府曾推動的鄰里交通改善計劃、車禍熱點消除，好的交通系統與設計，能讓交通事故降低。



他也提到，全台的國道、縣道、鄉鎮道路設計不完備，應採全台統一標準；軌道建設也應是“國家級”整體規劃，不能每個縣市決定，否則台北市希望環狀線優先完工，新北市想要汐止民生線優先時，就有爭執；共享運具也不該“一國多制”，同時，非六都縣市的技術資源不足，難以承擔軌道系統或機場等大型建設規劃及建設，以及訂定規範的技術能力。