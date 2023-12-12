侯辦轟郭璽冷飯亂炒　趙少康將提告

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜競選辦公室今日發出聲明，副手候選人趙少康今日對海軍前顧問、高雄市“立委”第三選區（左營、楠梓等）麻將最大黨候選人郭璽以及網路節目《凝觀說說看》的負責人及編輯，提出誹謗以及意圖使人不當選而散佈謠言的妨害選舉刑事告訴。



侯友宜競選辦公室發言人錢震宇表示，郭璽在12月7日在《凝觀說說看》網路節目中，發佈〈趙少康發財術〉影片，公開散佈不實謠言：“王建煊非常厭惡他（按：趙少康）把那新台幣3億的新黨競選經費，把那3億吞了，這筆錢趙少康，我負責法律責任嘛”、“趙少康之所以叫，我們叫他做媒體大亨，都是偷來的！”



錢震宇表示，自從侯友宜以及趙少康於11月24日宣布搭檔參選後，民進黨及其側翼即四處散佈不實言論，以打擊侯友宜以及趙少康之選情。其中，在11月下旬，即有有心人士散佈不實訊息，傳述“趙少康私吞1994年台北市長競選結餘款3億元，遭王建煊譴責後退出新黨”云云。此早在11月30日，即經新黨發表公開聲明予以澄清並譴責：



• 此係“假冒王建煊之名義”散佈。



• 此係“意圖使趙少康先生不當選，而捏造、散佈之謠言”。



• “1994年市長市議員選舉本黨選舉結餘款均歸屬本黨運用，完全沒有遭私吞、挪用情事。”



• “無謠言中所謂趙少康先生遭到王建煊先生指謫，並導致趙少康先生憤而退黨乙事。”



競辦發言人錢震宇強調，12月1日，台灣事實查核中心也發出第2730號事實查核報告，確認“趙少康私吞1994年台北市長競選結餘款3億元，遭新黨主席王建煊譴責後退出新黨”為錯誤資訊，報告重點摘要如下：



• 王建煊從未擔任過新黨主席。