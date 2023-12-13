大選門票要20億？政治公關大佬這樣算

台灣民眾黨不分區“立委”候選人、前戰國策傳播集團董事長吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）外傳台灣選“總統”門票是新台幣20億元，台灣民眾黨不分區“立委”候選人、前戰國策傳播集團董事長吳春城接受中評社訪問表示，這說法其實有道理，20年前在估算選舉成本就是1票新台幣1000元。不過，2014年後出現數位政治思維，打破不少過去行之有年的公關手法，過去通路衹有傳統媒體，什麼都要下資源，但現在有“自媒體”，沒資源有沒資源的選戰打法。



造勢活動對選舉有多大的影響力？吳春城說，舉辦造勢活動，來的民眾其實都是確定會投給自己的選民，因此造勢主要還是講求傳播效果，塑造很旺的氣勢，除了穩固支持者，也向“西瓜偎大邊”派的選民招手。不過，柯文哲在網路傳播的效果非常驚人，每一場造勢活動到場的民眾雖然不多，但影片都有10多萬人次觀看，這是柯的優勢。



藍白整合雖破局，但過程中留下不少有趣話題，其中，民眾黨2024候選人柯文哲曾外多次表達，中國國民黨告訴他，“若要當正的，20億元至100億元的競選的花費就得民眾黨出”、“選‘總統’20億元是門票”。



吳春城為上海復旦大學管理學博士2003，曾任上海交通大學管理學院客座教授、世新大學公關暨廣告系兼任副教授、台灣國際公共關係協會第四、五屆理事長、戰國策傳播集團董事長，現為壯世代教科文協會理事長。



戰國策成立於1994年，從政治公關起家，提供選舉策略打選戰，現在90%的案子都是商業。



吳春城接受中評社訪問表示，選“總統”門票是20億元其實是有道理的，20年前在推估選舉成本，大概就是1張票1000元，這當中包括人事費、廣告費等多種競選費用總和，選一個台北市議員約需1.5萬張選票，差不多準備1500萬元，其他一般縣市議員大概準備300萬元至400萬元。現在“立委”大選區需要10萬票才當選，就要準備1億元。