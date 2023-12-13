七年後 中評同仁在香港等來了國產大飛機

2016年12月7日，中評社上海走親團參訪中國商業飛機有限責任公司（中評社 臧涵攝） 中評社香港12月13日電（記者 林艷）國家自主研製的C919及ARJ21飛機昨日抵達香港國際機場，這是國產大飛機首次訪問香港，也是C919飛機首次出訪內地以外的城市。國產大飛機此行將在港停留至17日，其中最令香港市民期待的是12月16日的飛行演示。若當日天氣情況許可，C919飛機將由香港國際機場起飛，飛越維多利亞港上空，環繞香港島翱翔2圈。屆時，香港市民可一睹國產大飛機的風采。C919的訪港也激起了中評同仁曾在上海實驗室里參觀C919客機樣機的重要記憶，當時充滿了期待C919飛機飛起來的心願，今天夢想成真！七年後，中評同仁終於在香港等來了國產大飛機。



C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。基本型混合級布局158座，全經濟艙布局168座、高密度布局174座，標準航程4075公里，其航程最大可達5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付，2023年5月28日圓滿完成首次商業飛行。

