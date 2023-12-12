張榮味：全力支持侯友宜　相信郭董會輔選

前雲林縣長張榮味（右三)受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）日前接下中國國民黨2024候選人侯友宜全台後援會總會長的前“立法院長”王金平，今天中午邀請全台各地派系代表人士和議長餐敘，其中不少人都是過去力挺鴻海創辦人郭台銘，希望訴求藍營大團結。眾人在餐敘後一同出面接受媒體訪問，過去挺郭、受邀出席的前雲林縣長張榮味就說，他全力支持侯友宜，也相信郭台銘最後會參與輔選（指輔選侯）。



至於時機點，張榮味說，郭台銘應該會選擇最關鍵的時機，現在還在考慮，郭本來就看得開，到最後應該是會支持侯友宜。媒體追問有無希望看到郭幫侯站台？張榮味說，應該沒有問題。



王金平今天中午邀請所有藍營本土地方有力人士，到他的辦公室所在的宏國大樓海峽會餐廳敘舊，包括張榮味、花蓮“立委”傅崐萁、新竹市議長許修睿、金門議長洪允典、台東縣前縣長吳俊立、國民黨副主席郝龍斌、國民黨前秘書長李乾龍；以及先前退出國民黨的彰化縣議長謝典林與南投縣議長何勝豐等人。但周典論、謝典林及何勝豐則未出席。



王金平強調，周典論晚一點會來找他，而謝典林則是明天上午要來辦公室和他聊天。他強調，今天就是讓整個藍營版圖能呈現完整，至於郭台銘的部分，當然還要用最虔誠的心來敦請他能回到藍營來，讓整個藍營版圖更完整，這是今天大家共同在這裡要努力的目標。