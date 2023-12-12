挺郭派餐敘　王金平：藍地方整合愈來愈順

國民黨2024大選候選人侯友宜後援會總會長王金平受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）日前接下中國國民黨2024候選人侯友宜全台後援會總會長的前“立法院長”王金平，今天中午邀請全台各地派系代表人士和議長餐敘，其中不少人都是過去力挺鴻海創辦人郭台銘，希望訴求藍營大團結。是否可解讀地方整合成功？和挺郭派和解？王金平受訪時說，大致是這樣，幾乎完整了，不足的地方繼續努力。



至於是否因為接下侯友宜後援會總會長有壓力？王金平強調，他沒有壓力，他是自然因應目前情勢，紓解各方面存在沒有太順的事情，一步一步拆解，相信應該會愈來愈順利。



王金平今天中午邀請所有藍營本土地方有力人士，到他的辦公室所在的宏國大樓海峽會餐廳敘舊，包括張榮味、花蓮“立委”傅崐萁、新竹市議長許修睿、金門議長洪允典、台東縣前縣長吳俊立、國民黨副主席郝龍斌、國民黨前秘書長李乾龍；屏東縣議長周典論約在3點到場。先前退出國民黨的彰化縣議長謝典林與南投縣議長何勝豐等人則另擇時間見面。



對於挺郭派的出席率，王金平說，應該都很好，差不多幾個縣市今天都有代表性人物來。他提到，澎湖的前“立委”林炳坤早上11點就來，林也是郭董大將，但提早離開，因為要趕回澎湖，明早侯友宜和趙少康要到澎湖，林要回去趕快部署。



至於部分議長是否和侯友宜方面的心結還沒有結？王金平說，沒有，議長們更團結。是否可解讀地方藍營整合成功？挺郭派和解？王回說，可以說大致是這樣，幾乎完整了，不足地方繼續努力。



對於郭台銘的部分，王金平說，郭是講究大是大非，會以大局為重，回歸到支持藍營，郭在乎的還是兩岸能和平，跟中國大陸合作交流，希望政黨再度輪替，這樣兩岸和平才有希望，共存共榮，相信郭一定會堅持這點。



至於有無可能讓郭台銘加入挺侯的後援會？王金平說，後援會倒是不一定，但讓郭回歸藍營來，這是我們最起碼要能達成的目標。但因為還沒接觸，接觸後，努力結果怎麼樣再向大家報告。



隨後，屏東議長周典論約在3點到場，一下車就被媒體追問是否力挺侯友宜，周典論正面表態“當然”，隨後進到大樓與王金平見面。