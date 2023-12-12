以色列加速武裝平民　反對黨質疑

中評社香港12月12日電／以色列議會就國家議會安全委員會會議上討論的議題發表了書面聲明。



TRT消息，以色列自10月7日與哈馬斯發生衝突開始以來，已收到數萬份持槍許可證申請。



以色列議會就國家議會安全委員會會議上討論的議題發表了書面聲明。



在提交給該委員會的數據中，國家安全部指出，10月7日至12月8日期間，他們收到了25萬份持槍許可證申請。



據報導，經過必要的審查後，批准了3.3萬人的申請，拒絕了2萬人的申請，並給予了5.3萬人有條件批准。



反對黨未來黨議員梅拉夫·本·阿里 (Merav Ben Ari) 表示，以色列公民廣泛使用武器令人震驚，並警告說“獲得許可的武器有一天會瞄准他們自己”。



本·阿里強調，以色列對加沙的襲擊導致該國境內槍支許可證申請急劇增加，並強調他們對戰爭結束後武裝威脅和謀殺的增加感到擔憂。



在哈馬斯10月7日襲擊以色列以及以色列持續襲擊加沙之後，國家安全部長伊塔馬爾·本-格維爾發起了一項武裝猶太平民和定居者的運動。



本-格維爾宣布，他們大大簡化了獲得槍支和武器許可證的條件和程序，並武裝了數萬名平民。



國家安全部槍械處處長伊斯雷爾·阿維舍爾宣布辭職，以回應本格維爾不考慮任何標準向平民分發武器的政策。