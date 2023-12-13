李家超記者會：新一屆區議會議員更具代表性

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月13日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超12月12日下午在政府總部召開記者會，他介紹了新一屆區議會選舉的最新情況。期間，他還就登記冊系統故障、投票率等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨，第七屆區議會選舉在星期日圓滿成功舉行。我在此再次恭賀成功獲選的地區委員會界別及地方選區界別共264位區議員。



這次選舉中的所有選區都有熱烈的競爭，差不多120萬位選民出來投票，正確數字是1193193人。我再次感謝所有出來投票的選民。



新一屆區議會吸納了不同背景的有能之士參加，他們更具代表性、更有地區聯繫、更專業，將會是一個建設性、務實、為民生、照顧地區利益的區議會，不再是以往破壞性、泛政治化，只顧個人政治利益，背叛地區利益、背叛香港利益，甚至是背叛國家利益的區議會。



新一屆區議會將由剛選出的區議員，以及委任議員和當然議員組成，合共470位。



就委任議員，我宣布，我已經作出委任。委任議員的名單會連同當然議員的名單，在今日下午公布，名單亦會在今個星期內刊憲。



政府委任區議員是根據用人唯才原則，按各區的區情、社區代表性及與地區聯繫等因素，委任179位有能力、有質素的愛國愛港人士為委任區議員。他們熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務功能。他們涵蓋不同界別，例如工商、專業、勞工、地區組織代表等，委任議員亦包括少數族裔人士代表。這批委任議員多數為中青年，年紀最輕的是23歲，年齡中位數是47歲。



此外，27位現任鄉事委員會主席，亦已確認有效登記成為當然議員。