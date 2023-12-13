12月12日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月13日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月12日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



總台央視記者：11日，阿根廷新任總統米萊會見了習近平主席特使、全國人大常委會副委員長武維華。發言人能否介紹會見的有關情況？



毛寧：應阿根廷政府邀請，習近平主席特使、全國人大常委會副委員長武維華赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出席米萊總統就職儀式。11日，米萊總統會見武維華。



武維華向米萊轉達了習近平主席的熱烈祝賀和良好祝願。米萊感謝習近平主席派特使出席就職儀式，請武維華轉達他對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，強調阿根廷新政府高度重視阿中關係，將繼續堅定奉行一個中國原則，阿方願進一步促進兩國經貿、人文等各領域交流合作深入發展。



《環球時報》記者：據報導，國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特11日表示，去年全球各國共施加約3000項貿易限制措施，數量達2019年的三倍。如果世界經濟分裂成以美歐、中俄為首的西方和東方兩大陣營，全球GDP可能將損失2.5%至7%。發言人對此有何評論？



毛寧：貿易保護主義不利於商品、服務、資本等要素的自由流動，扭曲資源配置，損害消費者利益，不利於提高生產效率，不利於世界經濟的復甦和發展。令人擔憂的是，一些國家以安全為借口搞“脫鈎斷鏈”，打著“去風險”的旗號搞貿易限制，這只會讓世界更不安全，只會帶來更多風險。



習近平主席指出，當今時代，各國是相互依存、彼此融合的利益共同體，開放包容、合作共贏是唯一正確的選擇。中國始終致力於構建開放型世界經濟，堅定不移推進高水平對外開放。我們始終認為，不合作是最大的風險，不發展是最大的不安全。中方願同各方一道，堅持平等協商、互利合作，實現各國共同發展繁榮。



巴基斯坦通訊社記者：12月11日，印度最高法院裁定支持印度政府單方面改變查謨和克什米爾地區地位的決定。這明顯違反了聯合國安理會第122號決議關於查謨和克什米爾問題只能通過聯合國監督的全民表決來最終解決的規定。中方對此有何回應？