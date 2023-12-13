外交部：中國始終致力於構建開放型世界經濟

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月13日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月12日在例行記者會上表示，中國始終致力於構建開放型世界經濟，堅定不移推進高水平對外開放。我們始終認為，不合作是最大的風險，不發展是最大的不安全。



有記者提問，據報導，國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特11日表示，去年全球各國共施加約3000項貿易限制措施，數量達2019年的三倍。如果世界經濟分裂成以美歐、中俄為首的西方和東方兩大陣營，全球GDP可能將損失2.5%至7%。發言人對此有何評論？



毛寧表示，貿易保護主義不利於商品、服務、資本等要素的自由流動，扭曲資源配置，損害消費者利益，不利於提高生產效率，不利於世界經濟的復甦和發展。令人擔憂的是，一些國家以安全為借口搞“脫鈎斷鏈”，打著“去風險”的旗號搞貿易限制，這只會讓世界更不安全，只會帶來更多風險。



毛寧說，習近平主席指出，當今時代，各國是相互依存、彼此融合的利益共同體，開放包容、合作共贏是唯一正確的選擇。中國始終致力於構建開放型世界經濟，堅定不移推進高水平對外開放。我們始終認為，不合作是最大的風險，不發展是最大的不安全。中方願同各方一道，堅持平等協商、互利合作，實現各國共同發展繁榮。

