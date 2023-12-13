熊海靈：兩岸要和平　賴蕭是“台獨加台獨”

資深女藝人熊海靈接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，戰爭與和平是選戰主軸之一。資深女藝人熊海靈接受中評社訪問表示，從俄烏戰爭、巴以戰爭就能借鏡，兩岸一定要和平，為了台灣下一代，不能發生戰爭，而民進黨候選人賴清德、副手蕭美琴是“台獨”加上“台獨”，若真的“台獨”，必定會發生戰爭，因此必須將票集中，下架民進黨。



熊海靈，本名熊秀慧，祖籍湖北，出生於台北，世新大學新聞系畢業，台灣演員、歌手，1980年代時演出過許多戲劇節目，有“長腿姊姊”稱號，21歲起從事演藝圈40年，2018年宣布退出，2019年公開力挺中國國民黨2020候選人韓國瑜，並成為挺韓直播主。



熊海靈表示，台灣每4年都會進行大選，不管有幾個黨出來選，最後都是藍綠大對決，2024也不例外，而這次是兩岸和平的關鍵，她非常在意，先前全世界許多人都認為俄烏不會開戰，結果也打起來了，而美國總統拜登更是支持烏克蘭，現在又發生巴以戰爭，兩國一旦發生戰爭，苦的都是庶民，誰會想到加薩走廊那麼慘？小孩子與嬰兒被屠殺，醫院被炮打，有一些政客只為了自己的聲量與地位而著想，卻害到可憐的平民百姓。



“若“台獨”，一定會發生戰爭！”熊海靈指出，民進黨一直在騙選票，賴清德是務實的“台獨”工作者，為了選舉狂打抗中牌，但是沒有用的，賴的選情不會一直都很穩當，她更認為賴最噁爛的是，老家違建到底要不要拆？稅到底繳了嗎？還有蕭美琴的國籍問題處理好了嗎？她要就教賴蕭配這些問題。



熊海靈說，她不是國民黨員，是2019年站出來挺韓國瑜的韓粉，與韓也認識，她曾問韓，政治氛圍這麼亂，她都不知道開直播要說什麼了，韓只告訴她一句話“我們不是為自己這一代，而是為下一代！”因此也必須重視下一代課綱問題。

