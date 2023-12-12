台灣新冠死亡近5周新高　官方急籲打疫苗

台疾管署發言人羅一鈞。（照片：台疾管署提供） 中評社台北12月12日電／國際新冠肺炎陽性率處在高點，台灣呼吸道疫情下降，上周類流感就診人次約4.4萬，呈現下降趨勢，但值得注意的是，流感流行型別有變化趨勢，B型占比略升，疾管署呼籲民眾儘速接種新冠疫苗，以因應明年1月中下旬可能迎來的新一波高峰。台疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫苗近期打氣回升，呼籲65歲以上長者及慢性病患等高風險族群儘速接種疫苗。



疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國際新冠陽性率處高點，而台灣上周新增232例新冠本土確定病例（併發症），較前一周略降；上周新增34例死亡病例則是略升，近五周新高。近期台灣疫情處上下波動，仍須密切監測疫情變化。



李佳琳說明，台灣上周門急診類流感就診人次為4萬4633人次，近期呈下降趨勢；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（34.3%）為多，其次為流感病毒（28.1%）、副流感病毒（18.2%）。



羅一鈞表示，台灣新冠XBB疫苗已累計接種64.9萬人次，近七日為12月5日到12月11日，接種人次4.34萬，亦較前期11月28日到12月4日，4.17萬人次增加4.1%，顯示打氣回升。



另外，針對網路上流傳接種打mRNA（莫德納新冠疫苗、BNT新冠疫苗）會產生不必要的錯誤蛋白一事，羅一鈞說明，該研究是出自牛津團隊，而團隊研究承認mRNA疫苗在新冠期間是安全有效的疫苗；為讓mRNA技術在藥物有更多進步空間，因此對於轉錄過程展生的非必要蛋白研究。他進一步說，台灣使用的疫苗是安全的，而產生的非必要免疫反應對生體也沒有影響。

