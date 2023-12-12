民眾黨公布民調　柯P贏侯友宜1.6%

民眾黨2024候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊12日公開最新內參民調，賴蕭配支持度34.3%、柯吳配24.5％、侯趙配22.9％。（民眾黨提供） 中評社台北12月12日電／2024選戰倒數，台灣民眾黨2024候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今天下午在KP TV節目公布最新內參民調，民眾黨柯盈配24.5%、民進黨賴蕭配34.3%，中國國民黨侯趙配22.9%，柯盈勝侯康1.6%。政黨支持度部分，民進黨27.4%、國民黨25.6%，民眾黨19.2%。黃珊珊批評，民調已經成為某些媒體拿來操作政治的工具，接下來的數據都會如實公告，大家不用每天操作廉價民調。



根據《中時新聞網》報導，黃珊珊指出，今天要公布的是12月9至10日所做的內參民調，這個民調也是求真公司做，這兩天1217份，市話857、手機360份民調，市話占70%、手機30%，柯盈配24.5%、賴蕭配34.3%，侯趙配22.9%，其他政黨或不投票沒決定的人大概18.3%。



黃珊珊說，賴蕭確實比上次再上升了一些，柯盈從27%掉到大概24%，侯趙掉回22%，這兩天數字大概如此。相信所有民調都可以參考，但現在民調已經成為某些媒體拿來操作政治的工具，所以民眾黨被迫把自己內參民調當成公開資訊；內參民調不可能找相關民調機構，自己做假數據騙自己，所有原始資料都可提供給所有人，公開透明大家來檢視這份民調真實性。



黃珊珊強調，接下去做出來的數據都會如實公告，請大家不用每天操作廉價民調，用全市話民調來囊括現在所有狀況，且不斷有專門媒體、專門名嘴附和那份衹有全市話民調，這是非常廉價，且不可變成台灣已經將民調做成文宣的方式。



黃珊珊批評，從2000年開始假民調不斷，然後選前開始“誰已經出局了”，事實就是事實，民調是變動狀態，是值得參考數據。但每天拿著民調說某人已經出局，這樣惡質做法，其實是台灣民主進程上很大的傷害，台灣的民調已經沒人要相信，才是很可怕的事。

