扮超商妹被批賣肉　黃捷：穿著打扮是審美觀

黃捷Cos《山道猴子》超商妹。（照:黃捷臉書） 中評社高雄12月12日電／民進黨高雄市第6選區“立委”參選人黃捷因Cosplay“山道猴子的一生”中超商妹角色，被網紅“館長”陳之漢批“賣肉”。對此，黃捷今天表示，自己穿著打扮是審美觀問題，沒有傷害、消費別人。還反酸中國國民黨2024大選候選人侯友宜消費美國學者葛來儀。



黃捷9日在臉書（Facebook）發布1張Cosplay“山道猴子的一生”中超商妹角色照片，預告10日的表演行程，還原度超高的裝扮，引發網友熱烈討論。



“館長”陳之漢日前在直播中說，黃捷此舉是要吸引注意、爭取年輕選票，“但除了Cosplay外，黃捷為年輕人做了什麼”，質疑黃捷騙選票，還說“不要說我不尊重女權，但是選民意代表不是出來賣肉的啦”。



黃捷今天發布新聞稿回應表示，忠於原著是Cosplay的精神，希望向超商妹的原著角色致敬，透過Cosplay能讓大家關注動漫創作、交通議題都是好事；至於照片好不好看、穿著打扮如何，是個人審美觀問題，見仁見智。



黃捷說，自己如何穿著打扮是審美觀的問題，並沒有傷害誰，也沒有消費別人，反倒是國民黨“總統”參選人侯友宜消費美國知名兩岸關係學者葛來儀，用了葛來儀的合照還被本人抗議，丟臉丟到國際，這種消費他人的行為才是不可取。



黃捷預告，選戰倒數一個月，會加倍努力來獲得選民支持。這周末苓雅區有兩場後援會成立，陳建仁、鄭文燦、陳時中、林佳龍、陳其邁、翁章梁、王義川都將助陣。黃捷也在本週末規劃了海報簽名會，會發放限量的“超商妹”角色海報，歡迎有興趣的好朋友一起參與。