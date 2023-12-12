《2023濕廁紙新消費趨勢白皮書》發布

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，12月11日，智篆GI聯合馬應龍發布《2023濕廁紙新消費趨勢白皮書》（下稱《白皮書》），《白皮書》對濕廁紙品類的新消費趨勢進行了多角度研究，以期推動濕廁紙行業的良性發展，升級全民健康如廁方式。



隨著國民個人衛生意識加強，中國濕巾市場的消費規模迎來快速增長，2017－2027E的增幅超過全球市場7個百分點。在濕巾的細分品類中，濕廁紙的市場份額顯著擴張，第三方權威機構預測未來幾年中國整體濕廁紙的市場規模將快速突破30億元。《白皮書》指出消費者流入濕廁紙市場的原因，約八成的用戶認為濕廁紙可以在傳統幹紙巾的基礎上達到更加潔淨的效果——這一點從專家角度也得到了證實。湖北省肛腸專家委員會委員，中國武漢肛腸聯盟成員，三甲醫院副主任醫師李全富認為，傳統幹紙巾側重於日常便後的清潔，但可能會導致皮膚擦傷，對肛門皮膚／黏膜的保護力度稍弱。隨著當代人群的個人衛生意識加強，濕廁紙更能滿足人們追求“衛生＋護理”的需求。



隨著消費者需求的日趨多元化，濕廁紙品質化升級也成為品類發展的大勢所趨。例如深耕肛腸領域多年的知名藥企馬應龍，憑借對市場需求的洞察，依托在肛腸領域的研發優勢，推出以馬應龍原研配方為核心賣點的系列濕廁紙產品。在制藥的高標準、嚴要求之下，馬應龍濕廁紙不僅材質柔軟舒適，成分溫和安全，還基於傳承四百餘年的八寶古方開發原研配方，帶來更好的舒緩鎮靜效果和獨特的清涼體驗。



目前，馬應龍組織起草的《濕廁紙團體標準》已經通過申請立項，並完成專家評審。未來，相信在各方的共同努力下，濕廁紙行業產品和服務標準將進一步完善，中國濕廁紙市場必將迎來更加健康的發展。