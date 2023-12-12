5G＋工業互聯網深入製造業核心環節　

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，當前，“5G＋工業互聯網”、“5G＋AI”蓬勃發展，支持大模型的5G智能工廠在全國多地拔地而起。工業和信息化部數據顯示，目前全國“5G＋工業互聯網”項目數已超過8000個，5G已由生產外圍輔助環節深入至核心控制環節。那麼，5G智能工廠與製造業會產生怎樣的“化學反應”，實踐中還有哪些難點需要跨越？



12月11日，《證券日報》記者走進天津港保稅區空港經濟區聯想創新產業園（天津）5G工廠，實探科技與傳統製造碰撞下的5G智能工廠。



自動化率最高達92%



機器手臂對貨物進行自動存取、5G通信“急救車”忙碌奔走，高度智能化的生產線正飛速運轉，物料自動傳送、元器件高效貼裝……這是聯想創新產業園（天津）5G工廠自動化生產線上的忙碌景象。



工人僅需盯著屏幕，就能隨時觀察採購、物料上料、檢測包裝、物流運輸等生產線上的各個環節，通過中控平台的“智慧大腦”，實現遠程“指揮”。這一“大腦”基於智能調度算法、3D視覺AI技術、數字孿生技術等，可以實現對車間生產、零碳與園區管理、智慧園區的看見、分析、感知。



“筆記本每條產線僅需要4個工人。智能化生產車間的筆記本產線自動化率超60%，是行業常見水平的2倍－3倍；智能高速貼片生產線自動化率達80%，其中貼片段自動化率更高，達92%，元器件貼裝速度可達每小時17.2萬個。”聯想雲網融合事業部5G智能製造業務經理李彬對《證券日報》記者表示。



在5G和AI技術的加速滲透下，該工廠整個智能體系排產率得到了大幅提升。“我們大概每9秒就能下線一台筆記本產品，整體提升了接近40%的效率。”聯想（天津）智慧創新服務產業園項目負責人鄭愛明說。

