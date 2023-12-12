國際機構紛紛上調中國經濟增長預期

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，最近一段時間，多個國際組織和國際商業機構上調中國經濟增長預期，充分彰顯國際社會對中國經濟增長的信心。



11月末，經濟合作與發展組織（經合組織）發布經濟展望報告，上調中國經濟增長預期至5.2%，高於此前預期。當月早些時候，國際貨幣基金組織（IMF）將今明兩年中國經濟增長預期分別上調至5.4%和4.6%，較10月份預測值均上調了0.4個百分點。



IMF第一副總裁吉塔·戈皮納特表示，增速上調的原因是由於三季度中國經濟增速強於預期以及中國近期採取了一系列政策措施。“中國經濟有望實現2023年的增長目標，反映出新冠疫情後的強勁復甦。”



此外，摩根大通、高盛、花旗、瑞銀、德意志銀行、澳新銀行等多家國際商業機構，近期也紛紛上調今年中國經濟增長預期至5%到5.5%之間。各方普遍認為，中國宏觀政策的效果不斷顯現，三季度中國經濟持續恢復向好，內生動力持續增強，發展質量穩步提升，經濟運行積極因素不斷累積。



東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《證券日報》記者採訪時表示，近期多家國際機構上調中國經濟增長預期，是對穩增長政策發力效果的肯定，與三季度以來各類宏觀數據走勢相印證。



三季度以來，隨著宏觀政策組合拳成效不斷顯現，我國經濟回升向好態勢持續鞏固，各方面積極因素逐漸增多，三季度國內生產總值（GDP）增速好於市場預期。從今年來看，前三季度GDP同比增長5.2%，增速在全球主要經濟體中保持領先。物價水平基本穩定，前10個月居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.4%。同時，國際收支保持基本平衡。



“今年以來，中國經濟戰勝困難挑戰、頂住下行壓力，經濟恢復呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，經濟運行總體回升向好，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一，仍然是全球增長最大引擎。”國家發展改革委國民經濟綜合司負責人近期表示：“中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變。”

