李寧擬斥資22億港元買樓　

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，12月10日晚間，“國貨一哥”李寧在港交所公告稱，將以22.08億港元從恒基兆業地產有限公司（以下簡稱“恒基兆業”）購買物業。



12月11日早間，李寧股價持續走低，一度跌超16%，截至當日收盤，下跌14.29%，報18.30港元，市值為480.4億港元，創下年內新低。



公告顯示，李寧間接全資附屬公司High Match Limited與恒基兆業簽訂買賣協議，計劃以22.08億港元價格收購恒基兆業旗下一家主要從事物業投資的公司，預計收購事項將於2024年1月28日前完成。



據悉，李寧此次擬購買的物業為一整棟樓宇，總占地面積約9600平方英尺，總建築面積約14.4萬平方英尺，樓宇包含22層商業、辦公空間以及兩層零售區域。據獨立物業估值師評估，該物業在2023年12月5日的估值為24.6億港元。



李寧在公告中稱，將物業的一部分用作（李寧）集團於香港之總部。李寧表示，本集團在香港的業務具有龐大發展潛力。此外，拓展集團在香港的業務運營將有助於拓展國際業務，因而具有重要策略意義。通過收購事項購買物業用作集團的香港總部，展現了集團對香港的業務充滿信心，並標誌着落實執行加強國際業務發展計劃。



“當前香港物業價格具有較明顯的競爭力。作為港股上市企業，李寧積極拓展國際化成長空間，在香港建設總部符合企業發展需要。”廣科咨詢策略分析師沈萌對《證券日報》記者表示。



今年以來，受經營業績等因素影響，李寧整體股價表現並不理想。據Wind數據，今年以來，李寧股價下跌約七成。

