金蝶國際獲卡塔爾投資局2億美元戰略投資

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，12月10日，金蝶國際軟件集團有限公司（以下簡稱“金蝶國際”）與卡塔爾投資局（以下簡稱“QIA”）宣布達成最終協議。根據協議，QIA將投資約2億美元作為對價認購金蝶國際根據一般性授權發行的普通股，交易完成後約占金蝶國際總普通股的4.26%，鎖定期為180天。



金蝶國際董事會主席兼首席執行官徐少春向《證券日報》記者表示：“本次來自QIA的戰略投資彰顯了金蝶國際在企業數字化管理行業的龍頭地位，並將助力金蝶國際的國際化增長戰略。”



公開資料顯示，QIA是卡塔爾的國家主權財富基金，是全球最大、最活躍的主權財富基金之一，投資於多個資產類別和地區，以長期視角構建遍布全球的多元化投資組合。



“此次金蝶國際和QIA的合作，就是一種定向增發，主要目的是引入超長線的戰略投資者，長期改善公司的資本結構，同時推動國際化的業務，而且QIA自願在公告裡明確願意鎖定港股最長的180天鎖定期。”金蝶國際投資者關係部相關負責人在投資者交流會上表示。



據悉，這是QIA首次投資中國SaaS（軟件運營服務）企業，也是自2019年以來QIA在中國單筆金額最大的投資。



“QIA首次投資中國SaaS企業，體現了對中國SaaS市場的認可和信心，顯示了其對市場趨勢的敏銳洞察力和戰略遠見。近年來，中國SaaS市場快速發展，逐漸成為了全球最具活力的市場之一。對於金蝶國際而言，此次戰略投資不僅帶來了資金支持，更有助於金蝶國際在全球範圍內拓展業務，提升品牌影響力。”北京社科院副研究員王鵬在接受《證券日報》記者採訪時表示。



此前，金蝶國際公布國內首個財務大模型，並設立國際業務部，陸續引進業界的國際化領軍人才，並全面開啟全球化戰略。據悉，該公司“出海”初期將以東南亞為始，進軍新加坡、馬來西亞、泰國等國家，同時公司還將重點打造全球交付能力、解決方案能力及夥伴管理能力，發展和整合生態夥伴，並計劃於五年內完成全球布局。

