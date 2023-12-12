競爭加劇光伏行業現控產減產　

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，近日，有關光伏行業控產減產的消息不時傳出。對此，《證券日報》記者通過採訪多家光伏產業鏈企業瞭解到，由於之前產能大規模擴張，光伏產品價格不斷下降，行業出現了控產減產的情況，尤其是一些二三線企業，整體開工率降幅較大，也隨之出現了人員調整。



但多位業內人士在接受《證券日報》記者採訪時表示，光伏行業減產情況多出現在一些技術落後的產線，技術先進的產能仍存在供應緊張的情況。



“近年來，伴隨著技術的更新換代和市場競爭的加劇，整個光伏行業的產能升級持續加速，落後產能不斷被淘汰。同時，隨著新產能的自動化率提升，對高級技術人員的需求也在不斷增加。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者採訪時表示。



行業處於調整期



事實上，今年下半年以來，光伏產業鏈多個環節都曾出現開工率不足的消息。



以矽片環節為例，數據顯示，10月份國內矽片市場的實際產量為50.06GW，環比下降18.8%。下半年以來，矽片環節開工率一直處於較低水平。“行業平均開工率在50%－60%，幾家頭部企業能維持在70%－80%。”一家矽片企業相關負責人告訴《證券日報》記者。



“這主要是隨著光伏行業近幾年的發展加快，產能快速增加，尤其是新玩家大量湧入，投建的產能遠遠大於實際需求，行業出現階段性和結構性過剩，但行業整體向好發展的趨勢不變，目前正處於調整期。”屈放稱。



隆基綠能創始人、總裁李振國在公司三季度業績說明會上直言，到2023年底，部分光伏項目會開始爛尾，大批處於投資計劃中的新產能將不得不終止。

