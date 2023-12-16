何慧俐：以文化認同推進兩岸命運共同體構建

南京大學2023兩岸關係學術研討會（中評社資料圖） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）日前，2023年兩岸關係學術研討會在南京大學舉行，天津大學台灣研究所副所長何慧俐在本屆兩岸關係學術研討會發表論文，她表示，中華文化是兩岸同胞的根與魂，是兩岸關係中最天然的聯結、最深沉的力量也是最牢不可破的紐帶。兩岸應該要共同弘揚中華文化，增強中華文化認同、自信，建設共同精神家園。“文化認同”在推進“兩岸命運共同體”里，具有相當重要的地位。在情感層面上想要能觸動人心，最重要的是要能從思想層面上著手，而“文化”正是能鏈接彼此的內心思路、促進兩岸心靈契合的最佳砝碼。習近平總書記十分重視文化的作用，強調“國家之魂，文以化之，文以鑄之。”“文運同國運相牽，文脈同國脈相連。”文化是家國民族靈魂之所系，唯有強化文化的力量，才能在思想心靈上達到真正的一致性。



何慧俐指出，中華文化是習近平總書記關於“兩岸命運共同體”重要論述的精神紐帶。兩岸統一共圓中華民族偉大復興的中國夢，不僅是單純在形式方面的統一，更是在精神層面上兩岸同胞心靈契合的統一。兩岸命運共同體的概念，主要重在強調“兩岸一家親”的感覺，凸顯兩岸同胞是具有血脈相連、文化相通、歷史相承、情義相挺、休戚與共的民族感情。推進“兩岸命運共同體”，對於中華民族的偉大復興具有三項重要意義：



一、瓦解台獨“去中國化”的謬論。為了切割兩岸的血緣關係，從根建構血緣上的“去中國化”“台獨”勢力企圖以所謂的“台灣民族論”將台灣同胞與中華民族區分開，即認為台灣已經形成異於中華民族而成為單一的“台灣民族”，因此台灣人不是中國人，台灣文化也不屬於中國文化。但在事實上，兩岸同根同源、同文同種，在血源與文化上是分不開的，中華傳統文化也一直深植於兩岸的人心之中，是不容單方面一筆抹煞的。

