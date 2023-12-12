新能源車企借“限時優惠”衝刺年末銷量

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，近期，多家新能源車企相繼公布11月份及前11個月銷量數據，2023年車市整體情況已有大致輪廓。一方面，車企全年銷售目標完成率分化明顯；另一方面，碳酸鋰價格下跌為下游新能源車企釋放了成本空間，不少車企以價換量，進入年末銷量衝刺階段。



中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力在接受《證券日報》記者採訪時表示，前11個月，多家車企銷售目標完成率分化明顯，反映出車市競爭日益激烈，特別是在新能源汽車市場，消費者面對越來越多的選擇時變得更審慎，更傾向於選擇技術成熟、口碑好的車型。而對於車企來說，不僅要準確地把握市場需求，還需及時調整策略，以應對快速變化的市場環境。



作為新能源汽車頭部企業，比亞迪2023年銷量目標為300萬輛。前11個月累計銷售268.34萬輛，完成全年銷量目標的89.45%。如果想要實現全年目標，比亞迪需要在12月份銷售31.66萬輛。



從今年銷售情況看，比亞迪單月完成超30萬輛的任務並非不可能。據記者梳理，10月份以及11月份，比亞迪月銷量分別為30.18萬輛、30.19萬輛。



理想汽車今年的銷量表現也較為亮眼。11月份，理想汽車交付新車41030輛，同比增長172.9%。前11個月累計交付32.57萬輛，提前完成2023年30萬輛的銷量目標。



而相較之下，目前還有部分車企的全年銷量目標完成率不足50%。比如，哪吒汽車前11個月累計交付量為12.24萬輛，全年銷量目標為25萬輛，完成率為48.96%。



深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示，去年新能源汽車銷量井噴，部分廠商過於樂觀的提高今年的銷售預期。同時，今年新能源汽車市場競爭日益激烈，這也提醒車企需要不斷優化產品、提升競爭力，以及調整銷售策略，以縮小與目標銷量的差距。

