業界普遍看好保險業長期發展前景

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，根據Wind數據統計，截至2023年12月11日，北向資金對中國人壽、中國太保、新華保險的持股量較去年末（2022年12月31日）分別增長26.6%、22.7%、2.8%。多位業內人士及券商機構表示，今年保險業發展較為穩健，看好我國保險業長期發展前景。



北向資金增持3家上市險企



今年以來截至12月11日，北向資金對中國太保持股數由1.98億股提升至2.43億股，增幅為22.7%；對中國人壽持股數由4136萬股提升至5236萬股，增幅為26.6%；對新華保險持股數量由4531萬股提升至4657萬股，增幅為2.8%。



泰生元精算咨詢公司創始人、英國精算師協會會員毛艶輝在接受《證券日報》記者採訪時表示：“北向資金增持意味著其看好我國保險市場。影響北向資金持股意願的因素既包括保險業整體市場環境、投資環境、政策環境，還包括單只保險股的經營水平及盈利能力。”



事實上，北向資金大幅加倉部分保險股的背後是，今年行業保費增速較為穩健。監管披露的最新數據顯示，今年前10個月，保險業原保費累計收入4.52萬億元，按可比口徑同比增長10.13%。



從上市險企情況來看，前10個月，A股五大上市險企共取得保費收入2.39萬億元，同比增長5.7%。具體來看，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險的保費收入分別為6873.64億元、5979億元、5759.18億元、3755.28億元和1529.23億元，同比增幅分別為4.8%、4.1%、7.8%、8.2%和2.6%。



保險業短期承壓長期看好



從業界人士對保險業發展前景的預判來看，保險業短期或受壽險產品需求透支等負面因素影響，增速可能會承壓，但好保險業發展前景長期看好。

