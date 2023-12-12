最低年化利率“1字頭”

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，又到歲末時點，多家銀行悄然打響消費貸“價格戰”。



記者也瞭解到，有銀行通過發放優惠券、折扣券等活動攬客。例如，“多重好禮限時掉落，有機會享1.1%（單利）年化利率券”、“（單利）年化利率最低2.8%固定利率券，限時秒殺”。但是，多家銀行開展的營銷活動，並非所有消費者都能申請到，銀行的最低利率均有一定門檻和條件。



享受低利率條件多



近期，多家銀行圍繞降低消費貸利率推出各種形式的活動。



例如，寧波銀行“寧來花”近期推出感恩福利，對於部分特邀客戶借款有機會享1.1%（單利）年化利率券。該行在12月期間針對新客還推出限時秒殺2.8%固定利率券的活動，“直接貸”產品（單利）年化利率最低可至2.8%。該優惠券每天僅限量5張。



寧波銀行客服人員告訴記者，這類利率券釋放額度非常少，低息貸款利率並不容易得到，需要“拼手速”。



除部分銀行的限量低息利率券外，有銀行推出“組團優惠”活動，有的銀行則針對特定人群（國有企業、事業單位在職員工）提供利率優惠。



北京銀行某支行工作人員表示，目前，申請該支行消費貸利率有優惠，首筆提款年化利率最低可以達到2.98%，額度最高50萬，但是需要滿足一定的要求，需要10人組團才可享優惠利率。



“如果借款人所在單位為優質單位，消費貸最低利率可達到3.2%，不滿足上述條件的貸款利率為4.02%。”上述工作人員補充道。

