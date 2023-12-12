機構拆解三大投資思路

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，12月11日，天弘中證紅利低波動100ETF上市交易，華安恒生港股通中國央企紅利ETF開始發售，易方達中證紅利低波動ETF也將於近日上市，紅利主題基金不斷添新。近一個月以來，已有9只紅利主題基金（不同份額分開計算，下同）陸續成立，公募基金管理人和投資者正在積極布局紅利主題基金。



受訪業內人士表示，紅利策略具有高股息、低估值、順周期的特點，而且具有較強的防禦屬性，在市場風險偏好下降時，紅利策略可能有超額收益。隨著市場越來越成熟，對紅利等穩定、可持續、能夠積累復利效應的策略會越來越重視。



受個人投資者青睞



紅利主題基金採取的是紅利策略，即通過尋找長期分紅穩定，且股息率高的股票來獲取收益，股票分紅多，對應基金就可能更具投資價值，這是產品收益的重要來源。



近一個月以來，紅利主題基金的發行和申報均較為活躍。據Wind數據顯示，有9只紅利主題基金在近期陸續成立，占全年成立的紅利主題基金數量的45%。另據證監會官網顯示，近一個月以來，包括信達澳亞基金、博時基金、富達基金、中信保誠基金等在內的多家公募基金管理人旗下紅利主題基金產品正在申報過程中。



華寶基金指數投資總監、華寶標普紅利ETF基金經理胡潔對《證券日報》記者表示：“從市場風格與資金流向來看，今年以來，行業輪動速度加快，賺錢效應變弱，在此背景下，高股息策略往往超額回報會更加明顯。高股息配置波動低、收益穩定，具有類債屬性，這也使其配置性價比提升。同時，在宏觀利率下行、預期投資回報率降低的背景下，紅利策略的配置性價比凸顯。”

