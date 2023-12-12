有傳統豪華車企最高讓利近20萬元

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，今年以來，國內車市“內卷”加劇，價格戰久久未能平息。年關將至，越來越多的車企開啟以價換量模式，欲通過推出購車補貼、限時優惠等活動實現全年銷量衝刺。



據《證券日報》記者不完全統計，12月份以來截至12月11日，就已有多達20餘家車企加入了促銷降價大軍，其中不乏比亞迪、上汽大眾、一汽豐田、神龍汽車、長安汽車、沃爾沃、智己、極氪、零跑汽車等熱銷品牌車型，優惠幅度最高近20萬元。



多家車企降價促銷



臨近歲末，在各大車企衝刺全年銷售目標的關鍵時刻，車市價格戰也被推向新一波高峰。據記者不完全統計，自12月1日以來，已有超20家車企陸續發布價格優惠信息，其中有不少產品上市僅一兩個月，就官宣超萬元的降價信息。



“沃爾沃XC90累計19萬元的優惠是真的，但前提是要選擇分期。”12月10日，記者從沃爾沃北京4S店處獲悉，叠加廠家14萬元優惠，年底2萬元購車補貼和1萬元店鋪優惠。如果再選擇分期付款，加上2萬元－3萬元的價格減免，這款沃爾沃旗艦車型將獲得近20萬元的優惠。



記者走訪北京地區多家4S店發現，大幅的優惠政策往往出自傳統燃油車的豪華品牌陣列。有一汽奧迪4S店負責人告訴記者，2024款A4L中配官方指導價為34.38萬元，現在直接降價10萬元，算上購置稅和保險，落地在27萬元左右。



“今年車價一直在谷底徘徊。同時受新能源汽車價格競爭波及，燃油版車型降價力度非常大。”上述負責人表示。



從新能源車型來看，12月1日，零跑汽車對外發布信息稱，12月份公司開啟八周年歲末限時優惠，具體內容包括下定零跑C11、C01等車型，立享現金優惠、金融貼息等購車福利。比如，C11車型繳納5000元定金可享受現金優惠5000元以及至高選裝基金5000元、至高金融貼息8000元等。

