首批兩只深證50ETF昨日上市　

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，12月11日，深證50ETF易方達、深證50ETF富國等2只跟蹤深證50指數的產品正式上市。公告顯示，首批兩只深證50ETF總計募集約50億元，獲得超3萬戶認購。



業內人士表示，首批兩只深證50ETF上市可進一步豐富大盤成長風格配置工具，助力投資者布局權益市場，募集情況也體現了市場對後市的信心。



深證50指數於今年10月18日正式發布。易方達基金指數研究部總經理龐亞平對《證券日報》記者表示，指數編制具備多方面創新，從公司市值、行業代表性、ESG與公司治理等維度綜合選取深市核心龍頭，體現出“行業均衡”與“可持續性”的特點。從配置價值來看，深證50指數具有較好的可投資性，可作為良好的長期配置工具。指數成份股平均市值接近1500億元，大盤成長風格突出、具備較高的彈性，投資價值備受關注。



同時，深證50指數“優創新、高成長”特色鮮明，新興產業優勢突出，前三大權重行業分別為工業（21%）、信息技術（18%）和可選消費（17%）。戰略性新興產業樣本公司39家，權重占77%，先進製造、數字經濟、綠色低碳等重點領域樣本公司34家，權重占71%。



此外，深證50指數反映了深市市值規模大、行業代表性強、公司治理良好的50家頭部公司股價變化情況。龐亞平表示：“深證50指數相關產品的上市，將進一步豐富市場優質企業投資標的，為實體經濟發展引來資金活水。深證50指數的行業覆蓋均衡全面，能較好地反映我國經濟產業結構的動態變化。”



深證50ETF富國基金經理蘇華清在接受《證券日報》記者採訪時表示，整體而言，相較於主流寬基指數，深證50指數呈現出顯著的高成長性和高盈利能力；再從深證50指數本身來看，當前核心資產相對估值較低，具有較高的安全邊際和成長空間。經統計，2015年以來，深證50指數收益表現顯著優於其他主流寬基指數，當下亦顯示出較高的配置價值。



目前，指數化投資在資產配置與財富管理中發揮著重要作用。寬基指數憑借緊跟市場走勢、分散個股風險、投資成本較低等特點，深受長期資金的青睞，成為資產配置的重要工具，跟蹤產品規模持續提升。Wind數據顯示，截至12月11日，今年已有超2000億元資金借道寬基ETF流入權益市場。