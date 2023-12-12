瀚藍環境深耕資源化利用　助力無廢城市建設

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，解決城市發展過程中面臨的“垃圾圍城”之痛，是一項系統工程，不能“頭痛醫頭，腳痛醫腳”。運用先進技術將生產和消費過程中產生的固體廢棄物轉化為可重新利用的資源和產品，實現“零填埋、零廢棄”，是城市固廢處理的理想模式。瀚藍環境在佛山市南海區打造縱橫一體化的固廢處理“瀚藍模式”，成為中國城市無廢化進程中的典型樣本。



佛山市南海區位於廣東省中南部，常住人口近400萬，每天產出大量的生活垃圾，這些垃圾全部由瀚藍環境負責運營的南海固廢處理環保產業園處理。這是全國首個實現固體廢棄物100%協同處理的產業園，也是全國唯一一個在高檔社區和大學城穩定運營的固廢處理產業園。



近日，《證券日報》記者走進瀚藍環境南海固廢處理環保產業園，這裡不僅沒有一縷垃圾焚燒的青煙，而且沒有一絲臭味，充滿設計感的廠房和環保科普館，令整個園區更像是一座公園。而正是這座“公園”，承擔著南海區生活垃圾焚燒處理、污泥處理、餐廚垃圾處理、工業危險廢物處理等重要職責，園區還連通著全國首個大規模餐廚垃圾沼氣制氫加氫一體化項目。



“近年來，瀚藍環境圍繞國家‘無廢城市’建設目標，不斷豐富和完善固廢處理全產業鏈，持續探索資源化循環利用，並推動‘瀚藍模式’在全國多地復制。”瀚藍環境總裁金鐸向《證券日報》記者表示。



打造固廢處理“瀚藍模式”



“瀚藍環境把園區裡的每一個臭氣因子都梳理了一遍，做了100多項技術改進，把400個產生臭氣的點進行處理，高效的負壓系統把臭氣抽到垃圾焚燒發電廠焚燒爐之中。因此，在園區的任何角落都聞不到臭味。”瀚藍環境工作人員向記者介紹。



在這座園區內，不僅固體垃圾可以“變廢為寶”，連臭氣也被資源化利用，參與到園區循環系統之中，既能提高垃圾燃燒效率，又能降低除臭成本。

